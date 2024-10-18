Yurdun Birçok Bölgesine Mevsimin İlk Karı Düştü

Ekim ayının ortalarında birçok bölgeden kar haberleri gelmeye başladı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi sonrası birçok ile mevsimin ilk karı yağdı. Dağlar, yollar ve yaylalar beyaza büründü...

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Yurdun Birçok Bölgesine Mevsimin İlk Karı Düştü

Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklıkları düşerken, birçok bölgede mevsimin ilk karı yağdı. Lapa lapa yağan karla dağlar, yollar beyaza büründü.

YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar, yüksek kesimleri kısa sürede beyaza bürüdü.

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar yağışının aralıklarla devam ederken, hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü.

Yurdun Birçok Bölgesine Mevsimin İlk Karı Düştü - Resim : 1

BU YIL ERKEN GELDİ

2543 metre yüksekliği ile Marmara'nın en yüksek noktası olan Uludağ'da sezonun ilk karı yağdı. Geçen yıl kasım ayının ortasında başlayan kar yağışı bu sene erken geldi.

Hava sıcaklığı 1 ile 3 derece arasında ölçülürken, yarın ise en düşük sıcaklığın -1 en yüksek 8 olması tahmin ediliyor.

Yurdun Birçok Bölgesine Mevsimin İlk Karı Düştü - Resim : 2

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklıkların bir kaç gündür 7-10 derece düşmesi ile birlikte yağışlar özellikle yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Yurdun Birçok Bölgesine Mevsimin İlk Karı Düştü - Resim : 3
Kar yağışının 2 bin metrenin üzerinde etkili olması ile birlikte yöredeki bir çok yayla beyaza bürünürken, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün yüksek kesimlerindeki yaylalar da kar yağışından nasibini aldı.

Yurdun Birçok Bölgesine Mevsimin İlk Karı Düştü - Resim : 4

DAĞLAR KAR ALTINDA

Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Karlıova ilçe merkezinde gece yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Kar yağışıyla birlikte dağlar beyaza büründü.

Yurdun Birçok Bölgesine Mevsimin İlk Karı Düştü - Resim : 5

ZİRAİ DON UYARISI

Tunceli'de dün etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Pülümür ve Ovacık ilçesinin yüksek kesimleri beyaza bürünürken hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü.

Yurdun Birçok Bölgesine Mevsimin İlk Karı Düştü - Resim : 6
Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl'ün yanı sıra Tunceli için de zirai don uyarısında bulundu.

Yurdun Birçok Bölgesine Mevsimin İlk Karı Düştü - Resim : 7

Rize'nin yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı düşmeye başladı. İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası, yine İkizdere ilçesine bağlı balı ile ünlü Anzer Yaylası, gelen turistlerin hayran kaldığı sis denizi ile ünlü Huser Yaylası yağan karla birlikte beyaza büründü.

Yurdun Birçok Bölgesine Mevsimin İlk Karı Düştü - Resim : 8

Kaynak: İHA

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