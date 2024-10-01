Yunusemre Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Yunusemre ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor

Yunusemre Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Yunusemre Belediyesi ilçede yaşayan hasta, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlara eğitim almış personel tarafından hasta yıkama ve kişisel hijyen bakımı yapılıyor.
Yunusemre Belediyesi, ilçede yaşayan hasta, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren banyo ekibi ilçedeki hasta, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlara banyo yaptırarak hijyen bakımını yapıyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar 444 62 09 nolu Çağrı Merkezini arayarak talepte bulunabilecek. Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a ve ilgili personele teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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