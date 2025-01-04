Yunus Emre Vakfı'ndaki Yolsuzlukta Flaş Gelişme

Yunus Emre Vakfı'nın sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. Savcılık 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, 4 kişi ise bulunamamıştı.

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Yunus Emre Vakfı'ndaki Yolsuzlukta Flaş Gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yunus Emre Vakfı'ndaki Yolsuzlukta Flaş Gelişme - Resim : 1

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Zanlılardan M.D, M.Ç, S.Y, E.E, E.T.E, F.K, H.K ve M.K "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı, İ.K, F.G.E ve S.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunus Emre Vakfı'ndaki Yolsuzlukta Flaş Gelişme - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının Yunus Emre Vakfı'nın tabela şirketlerinden alınan naylon faturalar ile zarara uğratıldığı yönündeki suç duyurusunda bulunmasının ardından harekete geçmişti.

"Zimmet", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma açan savcılık, aralarında eski kurum çalışanlarının da olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı verirken, şüphelilerden 11'i yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

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