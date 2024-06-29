Çipras'tan Koç Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde Türkçe mesaj: Boyun eğme

Eski Yunanistan Başbakanı ve radikal sol ittifak SYRIZA’nın eski lideri Alexis Çipras, Koç Üniversitesi’nin 30'uncu Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet mezuniyet törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Çipras, konuşmasını Türkçe mesajla bitirdi. Çipras, “Always remember(Daima hatırlayın): Boyun eğme!” dedi.

ŞEREF DOKTORASI VERİLDİ

Çipras'a, başbakanlık yaptığı dönemde değişimin mimarlarından olduğu, liderliği boyunca kapsayıcı ve adil bir toplum yaratmayı amaçladığı için Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Şeref Doktorası takdim edildi.

Konuşmasında Nazım Hikmet'ten de alıntı yapan Yunan siyasi “Ünlü şairiniz ‘En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır’ diyordu. İşte Doğu Akdeniz tam da bu deniz olmalı. Karşılıklı egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza saygı denizi. Bir barış ve iş birliği denizi” ifadelerini kullandı.

Alexis Çipras'ın sonunda "Boyun eğme!” dediği konuşmasının tamamı şöyle:

“Bundan tam bir yıl önce, partimin genel başkanı olarak 15 yıl boyunca görev yaptıktan sonra siyasetin ön saflarından ayrılma kararımı kamuoyuna açıkladım. Birkaç gün sonra Atina'nın merkezi bir caddesinde yürürken genç bir Türk yanıma geldi ve bana pes etmememi söyleyerek beni hayli şaşırttı. ‘Türkiye’de bizim bir sözümüz vardır’ dedi: ‘Boyun eğme!’ Bunu her zaman hatırlayacağım. Uğruna savaşmak zorunda kalacağınız her şey için: hayatlarınız, ülkeniz, aileleriniz ya da geleceğiniz için. İlkelerinizi korurken gelişmeye devam etmelisiniz. Ve şunu asla unutmayın: “Boyun eğme!”

Kaynak: Gerçek Gündem