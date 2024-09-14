Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 4'ü FETÖ Mensubu 5 Kişi Yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 4'ü FETÖ Mensubu 5 Kişi Yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzunköprü Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslar İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bebek Evde Kilitli Kaldı, İtfaiye Kurtardı Bebek Evde Kilitli Kaldı, İtfaiye Kurtardı
Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor
Sütsüz Un Helvası Yapmanın Yolu! Şefler Bakın Nasıl Hazırlıyorlar Sütsüz Un Helvası Yapmanın Yolu! Şefler Bakın Nasıl Hazırlıyorlar
Maaşı Ödenmeyen İşçi, İntihara Kalkıştı Maaşı Ödenmeyen İşçi, İntihara Kalkıştı