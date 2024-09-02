Yunanistan'a Kaçacaklardı: 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir’de yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına gitmeye çalışan 11 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada 11 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda kullanılan 1 motosiklet ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 organizatör de yakalandı.

Kaynak: İHA