Yunanistan Sınırında Yakalandılar! 4 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı

Edirne İpsala'da 4 FETÖ/PDY şüphelisi yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

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Yunanistan Sınırında Yakalandılar! 4 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı

Edirne İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpsala'da durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde, otomobilde bulunanların FETÖ/PDY şüphelileri O.O.P., A.Ö.Ç., R.Y. ve F.Y. oldukları belirlendi. 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden O.O.P., A.Ö.Ç. ve R.Y. ise tutuklandı, E.Y. ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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