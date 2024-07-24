Yunanistan, Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye İadesini Onayladı

14 Mayıs 2023 tarihli genel seçimler öncesinde internete yüklediği videolar ile gündem olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ hakkında Yunanistan Yüksek Mahkemesi son kararını verdi. Yeşildağ, kasıtlı cinayet, silahlı soygun, yasa dışı silah bulundurma suçları nedeniyle Türkiye'ye iade edilecek.

Yunanistan, Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye İadesini Onayladı

14-28 Mayıs 2023 tarihli genel seçimler öncesinde sosyal medyada dolaşıma sokulan videolar ile gündem olan Ali Yeşildağ, 2023 yılının kasım ayında Yunanistan'da yakalanmıştı.

Hakkında kasıtlı cinayet, silahlı soygun ve yasa dışı silah bulundurma suçlamaları bulunan ve bu suçların Türkiye ile eşleşmesi nedeniyle Türkiye'ye iadesine karar verilen Yeşildağ, karara itiraz etmiş ve Yunanistan'dan siyasi sığınma talep etmişti.

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Reuters'a konuşan kaynaklara göre Yunanistan Devlet Konseyi, Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi.

Yunanistan mahkemesi, bu yılın başında da ülkeye iltica başvurusu yapan Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesi yönünde karar vermiş, ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararın 23 Ağustos'a kadar ertelenmesini istemişti.

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2023'ün Kasım ayında Yunanistan sınır güvenliği, 54 yaşındaki Yeşildağ'ı Ferecik'in kırsal bölgesinde bulmuş ve Türkiye-Yunanistan sınırını yasa dışı şekilde geçtiğini tespit etmişti. Yunan polis memurları, Yeşildağ'ın 1986 yılında 17 yaşındayken işlediği iddia edilen soygun ve cinayet suçlarından dolayı hakkında Türkiye tarafından çıkarılmış bir Interpol yakalama emri olduğunu belirtmişti.

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