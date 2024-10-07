Yunan Unsurlar 29 Düzensiz Göçmeni Kurtardı

Fethiye açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Yunan Unsurlar 29 Düzensiz Göçmeni Kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salındaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki can sallarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki 8'i çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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