Yumruklu saldırıda Ege Akersoy'un 4 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul’daki Galata Köprüsü’nde, yılın ilk gününde; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA öncülüğünde Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” adlı yürüyüş sonrasında elinde Kelime-i Tevhid yazılı yeşil bayrak taşıyan İsmail Aydemir’e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy olayın ardından gözaltına alınarak “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanmış, Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti. 17 Ocak'ta ise Akersoy hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmişti.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan 2. duruşmaya müşteki İsmail Aydemir, taraf avukatları ve Ege Akersoy'un ailesi katıldı.

"BEN TÜRK'ÜM, SEN MÜSLÜMAN DEĞİL MİSİN"

Müşteki İsmail Aydemir, olay günü Filistin'e destek mitingine katıldığını ve evine döndüğü sırada Ege Akersoy ile karşılaştığını ifade etti. Aydemir, Ege Akersoy'un kendisine, 'Burası Türkiye Arap seviciliği mi yapıyorsun?' diyerek yumruk attığını söyledi. Akersoy'a, 'Ben Türk'üm, sen Müslüman değil misin' dediğini belirten İsmail Aydemir, şikayetinin devam ettiğini söyledi.

4 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında Ege Akersoy'un, İsmail Aydemir'e yumruk atarak basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaraladığını, bu sebeple 'kasten basit yaralama' suçunu işlediğini, iddianameye konu sözleri sarf etmesiyle de 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunu işlediğini öne sürerek, Akersoy'un 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA 21 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 21 Şubat'a erteledi.

"BANA VURACAĞINI SANDIM, KENDİMİ KORUMA İÇGÜDÜSÜYLE YUMRUK ATTIM"

Akersoy savunmasında şunları söylemişti:

"Haliç Metro civarında müştekiyle karşılaştım. Elinde yeşil, üzerinde ne yazdığını bilmediğim bir bayrağı önce sallayarak bana doğru geliyordu. Ben bayrağın Arabistan bayrağı olabileceğini düşündüm. Bu olaydan önce Arabistan'da oynanmak istenen Galatasaray- Fenerbahçe maçında ülkemizin kurucu önderinin isminin anılmasından ve İstiklal Marşımızın okutulmasından rahatsız olmalarından dolayı ben bu bayrağın Türkiye'de dalgalandırılmasından rahatsız oldum. Yine bu olaydan kısa bir süre çnce 12 askerimizin şehit olmasından dolayı ülkemizde yalnızca Türk Bayrağı'nın dalgalandırılması gerektiğini düşündüm. Bu nedenle olay öncesinden tanımadığın tesadüfen denk geldiğim müştekiye 'Sen Türk değil misin? Şu an hassas zamanlardan geçiyoruz. Şu anda şehitlerimiz varken Türk Bayrağı'nın taşınması daha doğru' şeklinde sözler söyledim. O da bana 'İstediğim bayrağı taşırım' dedi. Ardından bana doğru yaklaştığı sırada ben onun bana vuracağını düşünerek kendimi koruma içgüdüsüyle kendisine yumruk attım. Pişmanım, yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum."

Kaynak: ANKA