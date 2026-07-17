Yüksekten Düştü Denilen Kadın Erkek Şiddeti Mağduru Çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yaralı olarak götürüldüğü hastanede yüksekten düştüğü belirtilen 19 yaşındaki L.A.'nın, yapılan araştırmada kocası N.A.'nın keserli saldırısında yaralandığı tespit edildi. Kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanan N.A.'nın üzerinde kan izleri bulunan alet de çıkarken N.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yüksekten Düştü Denilen Kadın Erkek Şiddeti Mağduru Çıktı
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Çorlu Devlet Hastanesi'ne önceki gün L.A.'yı ağır yaralı olarak götüren yakınları, doktorlara yüksekten düştüğünü söyledi.

POLİS EKİPLERİ EV İÇİNDE KAN İZLERİ TESPİT ETTİ

Tedaviye alınan L.A.'nın durumunu şüpheli bulan doktorların ihbarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. L.A.'nın oturduğu Kemalettin Mahallesi Orkide Sokak'taki adrese giden polis, evin içinde kan izleri bulması üzerine araştırmayı derinleştirdi.

KOCASININ KESERLE SALDIRDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan aramada evde yatak altında üzerinde kan izleri olan keser bulundu. İncelemede L.A.'nın yüksekten düşerek değil, kocasının keserle saldırması sonucu yaralandığı tespit edildi.

ÜZERİNDE KAN İZLERİ OLAN KESERLE YAKALANDI

Olayın ardından kaçtığı belirlenen 30 yaşındaki N.A., Şeyhsinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak'ta yolda yürürken yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. L.A.'nın tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: DHA

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