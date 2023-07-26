Yüksek kiraya yeni düzenleme yolda: Hapis cezası geliyor!

KİRA DESTEĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMA TAMAMLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı da kiralık konut, gayrimenkul satışlarının gerçek değerinin üzerinde beyan edilmesi, vergilendirilmesi konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Emlakçı odaları ile vergi daireleri bu konuda işbirliği yaparak vergi kaybı ve kayıt dışılığı önlemeyi amaçlıyor.