YSK, CHP'nin 'Mutlak Butlan' İtirazı İçin Olağanüstü Toplanacak

YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' kararına yaptığı itiraz başvurusunun ardından bugün saat 11.00'de olağanüstü toplanacak.

CHP, partinin 38'inci Olağan Kurultayı davasında 'mutlak butlan' kararının çıkmasının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesi kararına karşı yeni bir hamle yaptı.

YARGITAY VE YSK'YA İTİRAZ

Parti, reddedildikten sonra istinafa taşınan davada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve parti yönetiminin görevinin kurultay öncesi kadroya devredilmesi kararının verilmesine karşı YSK'ya itiraz başvurusu yaptı. Özel, dün yaklaşık 5 saat süren MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Yargıtay'a tedbir kararının kaldırılması için başvuruyu yaptıklarını duyurmuştu.

YSK BUGÜN TOPLANIYOR

CHP'nin itirazı sonrası YSK'nin gerçekleştireceği toplantı bugün saat 11.00'de başlayacak.

Kaynak: Sözcü

