YSK Başkanı dahil 5 kurul üyesi değişecek

Yüksek Seçim Kurulu'nda görev süresi dolacak olan 5 üyenin yerine yeni isimler seçilecek. Görev süresi dolanlar arasında YSK Başkanı Muharrem Akkaya da bulunuyor.

YSK Başkanı dahil 5 kurul üyesi değişecek

Normal şartlarda haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesinde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliklerinde değişim olacak.

NTV'nin haberine göre, 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşan kurulun, başkan dahil 5 üyesinin görev süresi sona eriyor. Bu isimler yerine yeni üyeler seçilecek.

Görev süresi sona erecek isimler arasında 2016'dan beri kurulda bulunan YSK Başkanı Muharrem Akkaya da bulunuyor. 

YSK Başkan Yardımcısı Erhan Çiftçi ile üyeler Cengiz Topraktaş, Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın'ın da görev süresi 24 Ocak'ta dolacak.

YENİ ÜYELER BELİRLENDİKTEN SONRA BAŞKAN SEÇİLECEK

Boşalan üyelikler için Yargıtay’dan 3, Danıştay’dan 2 isim seçilecek. Aday olan isimlerden en fazla oyu alanlar YSK üyesi olacak.

5 yeni üyenin seçilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nda başkanlık seçimi yapılacak. 11 üye, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçecek.

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