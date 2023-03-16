YSK açıkladı: İttifaklar için son 8 gün
Yüksek Seçim Kurulu, partilerin seçim ittifakı yapmalarına dair esasları belirledi. Buna göre ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü 24 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye teslim edecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim ittifakının seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabileceğine karar verdi.
YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre, seçim ittifakı, YSK tarafından belirlenip ilan edilen seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabilecek.
SON GÜN 24 MART
İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü seçim takviminde belirlenen 24 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye teslim edecek. Bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil edilemeyecek.