YSK açıkladı: İttifaklar için son 8 gün

SON GÜN 24 MART

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü seçim takviminde belirlenen 24 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye teslim edecek. Bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil edilemeyecek.