Yozgat'ta Otomobiller Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

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Yozgat'ta Otomobiller Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Yozgat'ta Boğazlıyan-Devecipınar köyü yolunda H.B. (31) idaresindeki 38 KP 364 plakalı otomobil, M.K. (51) yönetimindeki 07 AFA 068 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada sürücü H.B. ile aynı araçta bulunan F.B'nin (24) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan diğer sürücü ile 3 kişi de Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İ.K. (70) de kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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