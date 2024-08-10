Yozgat'ta Orman Yangını! Alevler Gökyüzüne Ulaştı

Yangın ilçeye bağlı İshaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Meşe, ardıç ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine Çekerek Orman İşletme, Sorgun Orman İşletme, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan da müdahalenin sürdüğü yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA