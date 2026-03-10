Yozgat'ta Okul Müdürünü Darbeden Veli Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir, iki öğrenci arasında çıkan tartışmanın ardından onları uyardı. Olayın ardından okula gelen bir öğrencinin ağabeyi, odasına gittiği müdürü darbederek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bilir, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

POLİS YAKALADI

Olay yerinden kaçan şüpheli ise polislerce yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Eğitim-Bir-Sen Yozgat 1 No'lu Şube Başkanı Ali Kenan Şerefli, yaptığı yazılı açıklamada, okullarda yaşanan şiddet olaylarının yalnızca bireyleri değil, eğitim ortamının tamamını olumsuz etkilediğini belirtti. Müdür Fatih Bilir'in bir veli tarafından darbedildiğini, bu haberin eğitim camiasında büyük üzüntü ve endişe yarattığını ifade etti.

Kaynak: AA