Yozgat'ta Okul Dönüşü Facia: 3 Ölü, 7 Yaralı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen öğrenci servisi can aldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrenci ile servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Saraykent ilçe merkezinden Söğütlü köyüne seyir halinde olan, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 66 ADT 198 plakalı öğrenci servisinin, Söğütlü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİ ÖZKAN ACI HABERİ DUYURDU

Kazanın ardından açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazanın tek taraflı olarak meydana geldiğini belirtti. Vali Özkan, "Saraykent ilçesinden Söğütlü'ye giden servis aracı tek taraflı kazaya karışıyor. Kazada maalesef 2 öğrencimiz ile servis şoförü vefat ediyor. Geri kalan 7 öğrencimiz yaralı" dedi.

YARALI ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Vali Özkan, yaralılardan birinin kalça kırığı bulunduğunu, diğer öğrencilerin ise genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

