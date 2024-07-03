Yozgat'ta Facia... Asansör ile Duvar Arasında Sıkışan Kadının Ölümünde Yeni Gelişme!

Yozgat'ta asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan kadın hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

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Yozgat'ta Facia... Asansör ile Duvar Arasında Sıkışan Kadının Ölümünde Yeni Gelişme!

Yozgat'ta Bahçeşehir Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katında duran asansörden inmek isteyen Hülya Uçar (57), asansörün hareket etmesiyle kabin ile duvar arasına sıkıştı.

Uçar'ın asansördeki eşi ve gelininin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Uçar'ın itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden alınan cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

APARTMAN YÖNETİCİLERİ VE ASANSÖR FİRMASI YETKİLİLERİNE GÖZALTI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 apartman yöneticisi ile asansör firması yetkilisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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