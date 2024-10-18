Yozgat'ta Cezaevinden Firar Eden Hükümlüler Ankara'da Yakalandı

Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 4 hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Ankara'da yakalanan hükümlülerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yozgat'ta Cezaevinden Firar Eden Hükümlüler Ankara'da Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, cezaevinden firar eden 4 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Firarilerin Ankara'da olduğu bilgisini alan ekipler, düzenledikleri operasyonda haklarında "kasten öldürme" suçundan 20 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.Ş, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezası olan N.A, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis cezası bulunan U.K. ve S.E'yi yakaladı.

U.K'nin üzerinde tabanca ele geçirildi. Hükümlülerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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