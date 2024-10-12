Yolun Ortasına Yatan Alkollü Adama Otomobil Çarptı

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde, 10 Ekim sabah saatlerinde, alkollü olduğu iddia edilen bir adam yolun ortasında yattı. Bu esnada seyir halindeki bir otomobil sürücüsü adamı son anda fark edip yavaşlasa da arkadan gelen başka bir araç, yerde yatan şahsa çarptı. Çarpma sonucu yaralanan adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI OLAYI KAYDETTİ

Olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, alkollü kişinin ayakta duramayıp yere yattığı ve sonrasında bir aracın yavaşladığı görülürken, başka bir aracın ise yerde yatan adamı fark etmeyip üzerinden geçtiği anlar kaydedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye götürdü. Vücudunda kırıklar olan kişinin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Çarpan araç sürücüsünün ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA