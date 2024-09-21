Yolun Karşısına Geçmeye Çalışırken Otomobil Çarptı!

Antalya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yolun Karşısına Geçmeye Çalışırken Otomobil Çarptı!

Antalya’da saat 20.45 sıralarında Akseki-Manavgat kara yolu Erenyaka Mahallesi yol ayırımında trafik kazası meydana geldi. Akseki yönünden Manavgat yönüne gitmekte olan Ali Yeşil idaresindeki otomobil, yol ayrımına geldiğinde yolun karşısına geçmekte olan Ali Doğan'a çarptı.

Otomobil sürücüsünün kazayı 112 acil servisine bildirmesiyle olay yerine ambulans jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ali Doğan, 112 Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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