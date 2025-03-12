Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yaşlı Adam Yaralandı

Kaza, Hazardağlı Kavşağı'nda meydana geldi. B.V. yönetimindeki 23 T 0160 plakalı otomobil, İ.A.'ya çarptı ve çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yere düşerek yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralı kadını ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA