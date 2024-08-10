Yolun Karşısına Geçiyordu, Motosiklet Çarptı

Bursa'da seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yola aniden atlayan yaşlı kadına çarptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Yolun Karşısına Geçiyordu, Motosiklet Çarptı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su Deposu Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yola aniden atlayan yaşlı kadına çarptı. Kazanın etkisiyle yaşlı kadın ve motosiklet sürücüsü savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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Kaynak: İHA

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