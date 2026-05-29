Yollarda Bayram Dönüşü Alarmı: 43 İlin Kavşağında Büyük Sıkışma

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. Türkiye'nin önemli kara yolu ulaşımı güzergahları arasında yer alan Kırıkkale'de de araç yoğunluğu arttı.

Ankara-Samsun D-200 kara yolu ile Kırıkkale-Kayseri D-765 kara yolunun kesiştiği bölgelerde trafik akışı zaman zaman yavaşladı. 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de, özellikle Ankara istikametine doğru araç yoğunluğu arttı. Kara yollarındaki yoğunluk havadan görüntülenirken, trafik akışının kontrollü şekilde devam ettiği görüldü.

Yoğunluğun yaşandığı bölgelerde polis ekipleri sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için önlem aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-İstanbul kara yolu üzerindeki 7 ana ışıklı kavşakta denetim ve trafik akışını sağlamak amacıyla görev yaptı.

DURMA NOKTASINA GELDİ

Kent genelinde trafik akışının kontrollü şekilde sürdürülebilmesi için 30 ekip ve 82 trafik personelinin sahada görev yaptığı öğrenildi. Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması ve takip mesafesinin korunması konusunda uyardı.

Özellikle Marmaraereğlisi geçişi ile Yeniçiftlik ve Beyazköy kavşaklarında trafik zaman zaman tamamen dururken, araç yoğunluğunun akşam saatlerine doğru daha da arttığı görüldü. Yetkililer, bayram dönüş trafiğinin pazar günü boyunca da devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA