Yollarda Bayram Dönüşü Alarmı: 43 İlin Kavşağında Büyük Sıkışma

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine iki gün kala vatandaşlar dönüş yoluna geçti. Özellikle 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale’de Ankara yönünde yoğun trafik oluştu.

Son Güncelleme:
Yollarda Bayram Dönüşü Alarmı: 43 İlin Kavşağında Büyük Sıkışma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. Türkiye'nin önemli kara yolu ulaşımı güzergahları arasında yer alan Kırıkkale'de de araç yoğunluğu arttı.

Yollarda Bayram Dönüşü Alarmı: 43 İlin Kavşağında Büyük Sıkışma - Resim : 1

Ankara-Samsun D-200 kara yolu ile Kırıkkale-Kayseri D-765 kara yolunun kesiştiği bölgelerde trafik akışı zaman zaman yavaşladı. 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de, özellikle Ankara istikametine doğru araç yoğunluğu arttı. Kara yollarındaki yoğunluk havadan görüntülenirken, trafik akışının kontrollü şekilde devam ettiği görüldü.

Yollarda Bayram Dönüşü Alarmı: 43 İlin Kavşağında Büyük Sıkışma - Resim : 2

Yoğunluğun yaşandığı bölgelerde polis ekipleri sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için önlem aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-İstanbul kara yolu üzerindeki 7 ana ışıklı kavşakta denetim ve trafik akışını sağlamak amacıyla görev yaptı.

DURMA NOKTASINA GELDİ

Kent genelinde trafik akışının kontrollü şekilde sürdürülebilmesi için 30 ekip ve 82 trafik personelinin sahada görev yaptığı öğrenildi. Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması ve takip mesafesinin korunması konusunda uyardı.

Yollarda Bayram Dönüşü Alarmı: 43 İlin Kavşağında Büyük Sıkışma - Resim : 3

Özellikle Marmaraereğlisi geçişi ile Yeniçiftlik ve Beyazköy kavşaklarında trafik zaman zaman tamamen dururken, araç yoğunluğunun akşam saatlerine doğru daha da arttığı görüldü. Yetkililer, bayram dönüş trafiğinin pazar günü boyunca da devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kurban Bayramı Trafik
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Bakan Gürlek Duyurdu: e-Duruşma Artık Bölge Adliye Mahkemelerinde e-Duruşma Artık Bölge Adliye Mahkemelerinde
Kuşadası’nda Korku Dolu Anlar! Çinli Turist Böyle Kurtarıldı Kuşadası’nda Korku Dolu Anlar! Çinli Turist Böyle Kurtarıldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Gürsel Tekin Duyurdu: Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı Açıklayacağı Tarih Belli Oldu Gürsel Tekin Duyurdu: Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı Açıklayacağı Tarih Belli Oldu
Karadeniz'de Türk Gemisine İHA Saldırısı Karadeniz'de Türk Gemisine İHA Saldırısı
İran'da Art Arda Patlama Sesleri: Nedeni Belli Oldu İran'da Art Arda Patlama Sesleri: Nedeni Belli Oldu
Sosyalist Enternasyonel'den Kılıçdaroğlu'na Kongre Çağrısı: Özel'e Tam Destek Sosyalist Enternasyonel'den Kılıçdaroğlu'na Kongre Çağrısı: Özel'e Tam Destek
Marmaris'te Tur Teknesi Battı: Gemide 110 Kişi Vardı Marmaris'te Tur Teknesi Battı