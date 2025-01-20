Yolda Yürürken Yakayı Ele Verdiler: 2 Gözaltı

Bingöl’de polis ve jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Kentte uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli iki şahıs durduruldu. Şahıslar üzerinde yapılan aramada 2.13 gram toz esrar maddesi ile kova olarak tabir edilen plastik düzenek ele geçirildi.

2 şahıs, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.

Kaynak: İHA