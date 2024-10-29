Yolda Yürürken Buldu Biranda Milyoner Oldu: Marangozluk Yapıyordu Hayatı Değişti

ALDIĞI BİLET HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Başka bir bilet arayan ancak istediği bileti bulamayan Hicks, markette farklı bir kazı kazan bileti aldı. Şans bu sefer yanındaydı; seçtiği bilet ona tam 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazandırdı.