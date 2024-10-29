Yolda Yürürken Buldu Biranda Milyoner Oldu: Marangozluk Yapıyordu Hayatı Değişti
56 yaşındaki marangoz Jerry Hicks, hayatını değiştiren bir keşifle karşılaştı. ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinin Banner Elk kasabasında, bir marketin otoparkında yerde bulduğu 20 dolarlık banknot, ona büyük bir ikramiye kazandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Marangoz olarak çalışan Hicks, bulduğu bu parayla kazı-kazan bileti satın almaya karar verdi.
ALDIĞI BİLET HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Başka bir bilet arayan ancak istediği bileti bulamayan Hicks, markette farklı bir kazı kazan bileti aldı. Şans bu sefer yanındaydı; seçtiği bilet ona tam 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazandırdı.
Cuma günü Kuzey Karolina Eğitim Piyangosu Merkezi’ne giderek ödülünü teslim alan Hicks, ikramiyesini 20 yıllık ödeme planı yerine tek seferlik nakit olarak almayı tercih etti. Vergiler sonrası hesabına geçen tutar ise 429 bin 7 dolar oldu.
EMEKLİ OLMAYI PLANLIYOR
Hicks, kazandığı parayı çocuklarına yardım etmek ve marangozluk kariyerine 56 yılın ardından veda ederek emekli olmak için kullanmayı planlıyor. Ancak öncelikle ödülünü kutlamayı düşünüyor.
"Tatile çıkacağız ve ne varsa yiyeceğiz" diyerek kutlama planlarını da paylaşan Hicks, yeni hayatına bu şanslı keşif ile adım atmanın heyecanını yaşıyor.