Yolda Yürürken 40 Kilogram Buldu: Sevinçten Ne Yapacağını Şaşırdı
Kastamonu'da yaşayan İbrahim Özkan, ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada 40 kilogram ağırlığında dev bir mantar buldu. Topladığı gürgen mantarını satmak için pazara giden Özkan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Türkiye'nin birçok şehrinde yetişen yöresel mantarlar, bölge halkı için önemli bir gelir kapısı oluyor.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan İbrahim Özkan, ormanda yürüyüş yaptığı sırada bir ağacın altında dev bir mantar birikintisiyle karşılaştı. İç içe geçmiş gürgen mantarlarından oluşan, 40 kilogram ağırlığındaki mantar birikintisini kucaklayarak eve giden Özkan, bu mantarların değerini öğrendikten sonra pazarda satma kararı aldı.