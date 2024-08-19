Yolda Tesadüfen Bulduğu Ağaç Kütüğünü Açtı 500 Bin Lira Kazandı

Kastamonu ile Çankırı arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda bir doğa sever, kurumuş bir ağaç kütüğünde şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Kütüğü açan kişi, karşılaştığı manzara karşısında büyük bir hayrete düştü. Değeri 500 bin lira olarak açıklandı.

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Yolda Tesadüfen Bulduğu Ağaç Kütüğünü Açtı 500 Bin Lira Kazandı - Resim: 1

Arıcılığın yaygın olarak yapıldığı Kastamonu'nun Ilgaz Dağı'nda, zaman zaman kovanlardan kaçan arılar, yerleşim yerlerinden uzak bölgelerdeki kayalıkların ve ağaçların kovuklarına yuva yaparak bal üretiyor. Ancak bu kez, kaçan arılar devrilmiş bir ağaç kütüğünü adeta bir bal kovanına dönüştürerek içini tamamen balla doldurdu.

"SANKİ BİR HAZİNE BULMUŞ GİBİ"

Kütüğü bulan doğa sever, bu anları cep telefonuyla kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Kütüğü eliyle açtığı anlarda, "İnanılmaz, şunun güzelliğine bakın. Kütüğü tamamen doldurmuşlar" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

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