Yolda Tesadüfen Bulduğu Ağaç Kütüğünü Açtı 500 Bin Lira Kazandı

Arıcılığın yaygın olarak yapıldığı Kastamonu'nun Ilgaz Dağı'nda, zaman zaman kovanlardan kaçan arılar, yerleşim yerlerinden uzak bölgelerdeki kayalıkların ve ağaçların kovuklarına yuva yaparak bal üretiyor. Ancak bu kez, kaçan arılar devrilmiş bir ağaç kütüğünü adeta bir bal kovanına dönüştürerek içini tamamen balla doldurdu.

"SANKİ BİR HAZİNE BULMUŞ GİBİ"

Kütüğü bulan doğa sever, bu anları cep telefonuyla kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Kütüğü eliyle açtığı anlarda, "İnanılmaz, şunun güzelliğine bakın. Kütüğü tamamen doldurmuşlar" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.