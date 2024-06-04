Yolculara küfreden taksiciye para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında "taksiciden küfür" başlığıyla yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlattı.

Dudullu Caddesi'nde taksisiyle duraklayıp aracından indikten sonra yolcularıyla tartıştığı tespit edilen sürücü K.Y. yakalandı.

Taksi sürücüsü hakkında Karayolları Trafik Kanununun, "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak", "saygısız araç kullanmak", ve "ilgili belediye tarafından tahsis kapsamına alınmış araçlarla çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımak" maddelerinden 7 bin 819 lira ceza uygulandı.

Sürücü K.Y'nin kullandığı araç trafikten men edildi.