Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı! 1'i Ağır, 13 Yaralı

Sivas'ta yoğun kar yağışının kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu otobüsü şoförü, TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada 1'i ağır, 13 kişi yaralandı.

Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı! 1'i Ağır, 13 Yaralı

Sivas-Erzincan karayolu Gölova ilçesi sınırlarında saat 00.35 sıralarında trafik kazası meydana geldi. V.A. idaresindeki 34 ARS 576 plakalı yolcu otobüsü, 41 ABN 013 plakalı tıra çarptı. Kazada otobüste bulunan 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Otobüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken 13 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası Sivas-Erzincan karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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