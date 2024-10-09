Yolcu Otobüsü Seyir Halindeyken Alev Topuna Döndü

Bingöl'ün Solhan ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

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Yolcu Otobüsü Seyir Halindeyken Alev Topuna Döndü

Bingöl'de Solhan-Arakonak yolu üzerinde akşam saatlerinde otobüs seyir halindeyken motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yolcuların uyarısının ardından şoför aracı durdurup araçtakileri tahliye ederken, 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçlerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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