Yolcu Otobüsü Pozantı Yolunda Cayır Cayır Yandı: Yolcular Dumandan Etkilendi
İzmir kalkışlı otobüs Hatay seferini yaptığı sırada, Adana Pozantı yolunda cayır cayır yandı. Olayda yaralanan olmazken, yolcular dumandan etkilendi.
İzmir’den Hatay’a giden otobüsün motoru, Adana Pozantı yolunda alev aldı.
Otobüste çıkan yangının ardından çok sayıda yolcu dumandan etkilenirken, olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Yangın çıkan otobüsün kapıları güçlükle açılırken, yolcular tahliye edildi. Yangında, yolcuların eşyalarının da yandığı bilgisi paylaşıldı.
Olayda yolcular dumandan etkilenirken, yaralanan olmadı.
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