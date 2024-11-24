Yolcu Otobüsü, Çekici ve Otomobile Çarptı! 30 Yaralı
Afyonkarahisar'da biri yolcu otobüsü 3 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan 30 kişi hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 3 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Ankara yönüne giden bir yolcu otobüsü, ilçenin Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.
Kazada yaralananlar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri yolcu otobüsünde yaralanan 30 kişiyi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Kaynak: AA
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