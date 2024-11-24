Yolcu Otobüsü, Çekici ve Otomobile Çarptı! 30 Yaralı

Afyonkarahisar'da biri yolcu otobüsü 3 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Yolcu Otobüsü, Çekici ve Otomobile Çarptı! 30 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 3 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Ankara yönüne giden bir yolcu otobüsü, ilçenin Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.

Yolcu Otobüsü, Çekici ve Otomobile Çarptı! 30 Yaralı - Resim : 1

Kazada yaralananlar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri yolcu otobüsünde yaralanan 30 kişiyi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yolcu Otobüsü, Çekici ve Otomobile Çarptı! 30 Yaralı - Resim : 2

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Kaynak: AA

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