Yolcu Otobüsü Belediye Otobüsüne Çarptı, Yaralılar Var

İstanbul Arnavutköy'de yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 13.20 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 ACY 030 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyreden İETT'ye bağlı 34 TN 1835 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü özel halk otobüsü yolcusu, şehirlerarası otobüsün şoförü ve yolcu olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı'nda yol trafiğe tamamen kapanırken, ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

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İstanbul Trafik kazası
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