Yolcu Midibüsü Karşı Yönden Gelen Otomobille Çarpıştı: Yaralılar Var
Nevşehir'de seyir halindeki bir yolcu midibüsü karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Korkutan kazada can kaybı yaşanmazken 11 kişi yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Korkutan kaza Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Mustafa Sami Ulkatan idaresindeki midibüs, Ürgüp-Mustafapaşa beldesi yolunda karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
11 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: