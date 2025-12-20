Yolcu Midibüsü Karşı Yönden Gelen Otomobille Çarpıştı: Yaralılar Var

Nevşehir'de seyir halindeki bir yolcu midibüsü karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Korkutan kazada can kaybı yaşanmazken 11 kişi yaralandı.

Yolcu Midibüsü Karşı Yönden Gelen Otomobille Çarpıştı: Yaralılar Var
Korkutan kaza Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Mustafa Sami Ulkatan idaresindeki midibüs, Ürgüp-Mustafapaşa beldesi yolunda karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

