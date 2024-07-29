Yola Dökülen Mıcır Kazaya Neden Oldu! Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: Yaralılar Var

Bartın-Karabük yolunun Potbaşı mevkiinde saat 11.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Karabük istikametine seyir halinde olan otomobil, yola dökülen mıcıra kapılarak sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

6 yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA