Yola Çıkacaklar Dikkat: İstanbul'da Trafik Kilit

İstanbul'da haftanın üçüncü gününde trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı. Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler de zor anlar yaşadı.

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Yola Çıkacaklar Dikkat: İstanbul'da Trafik Kilit

Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle sürücülerin kontrollü ilerlediği görülürken, bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında trafik her iki yönde ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den itibaren Ataşehir'e kadar trafik yavaş seyrederken, ters istikamette ise Çamlıca Gişeleri ve Sultanbeyli mevkisinde zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Yola Çıkacaklar Dikkat: İstanbul'da Trafik Kilit - Resim : 1

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında araçlar yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Çağlayan ve Beylikdüzü mevkilerinde çift yönlü bölgesel yoğunluklar yaşanıyor.

D-100 kara yolu Haramidere kavşağı, Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor. TEM otoyolu ile Metris kavşağı arasında çift yönlü trafik yoğunluğu sürüyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde trafik her iki yönde ağır seyrediyor. Alibeyköy ile Eminönü, Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ve Avcılar ile Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki yan yolda trafik güçlükle ilerliyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76'ya kadar ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 71 ölçüldü.

Yola Çıkacaklar Dikkat: İstanbul'da Trafik Kilit - Resim : 2

TOPLU TAŞIMADA YOLCU YOĞUNLUĞU

Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray'da da yoğunluk oluşturdu. Yağmurlu havada metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar zor anlar yaşadı.

Toplu taşıma araçlarına binmek için turnikelerden geçenler, kalabalıkla karşılaştı. Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

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Kaynak: AA

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