Yola Çıkacaklar Dikkat: Çarşamba Gününden İtibaren Otobüs Saatleri Değişiyor

Otogara gidip boşuna beklemeyin! Şehirlerarası otobüs yolculukları ile ilgili vatandaşlara önemli duyuru yapıldı. Yeni döneme Çarşamba gününden itibaren resmen geçiliyor. Yola çıkacak vatandaşların otobüs saatlerini mutlaka yeniden kontrol etmesi gerekiyor çünkü 1 Ekim tarihi ile birlikte kış tarifesine geçiş yapılacağı açıklandı. İşte yeni otobüs saatlerinin detayları...

Kaynak: İHA