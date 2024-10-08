Yola Beton Dökere Giden Mikser Şoförü Belediye Başkanına Yakalandı

Hatay’da seyir halindeyken beton döküm bölümünü kapatmadan ilerleyen mikser şoförü, Hatay Büyükşehir Belediye Mehmet Öntürk’e yakalandı.

Son Güncelleme:
Yola Beton Dökere Giden Mikser Şoförü Belediye Başkanına Yakalandı

Depremin ardından inşaatların hızla yükseldiği Hatay’da beton mikserlerinden yola dökülen betonlar çevre kirliliğine ve yolun bozulmasına neden oluyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesinde bir programa katılmak için makam aracıyla ilerlediği esnada beton mikserinden yola harç döküldüğünü fark etti. Durum üzerine beton mikserini durduran Başkan Öntürk, Asfuroğlu Gruba ait Nas betonun mikser sürücüsüne uyarıda bulundu. Sürücüye uyarılarda bulunan Öntürk, aracın beton döküm yerinin kapatılması gerektiğini söyledi. Başkan Öntürk’ün şoförü uyardığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Halkbank Ekim Ayına Özel Promosyonu Duyurdu! Emeklilere Zamlı Ödeme Halkbank Ekim Ayına Özel Promosyonu Duyurdu! Emeklilere Zamlı Ödeme
AKP'nin Önergesi TBMM'de Kabul Edildi: Vekiller Çocukların Korunması İçin Çalışacak Vekiller Çocukların Korunması İçin Çalışacak
Diyarbakır Valiliği 5 Günlük Yasak Diyarbakır Valiliği 5 Günlük Yasak
Kira Fiyatlarının En Ucuz Olduğu 4 İlçe! Son Dönemde Birçok Kişi Yer Bakıyor Kira Fiyatlarının En Ucuz Olduğu 4 İlçe! Son Dönemde Birçok Kişi Yer Bakıyor