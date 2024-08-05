Yol Verme Tartışmasında Silahlar Konuştu

Olay, saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde Kayabaşı yol ayrımı ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre ışıklardan dönmeye çalışan bir otomobil sürücüsü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği atık taşıma kamyonu sürücüsüne ateş açtı.

Kamyon şoförüne ateş açan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşırken, o anlar kameraya yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri trafik magandasını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA