Yol Verme Kavgası Faciayla Bitti, 2 Ölü 7 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında yol verme meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Yol Verme Kavgası Faciayla Bitti, 2 Ölü 7 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, öğleden sonra kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde meydana geldi. Araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

2 ÖLÜ 7 YARALI

Kavgada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürülürken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan hayatını kaybedenlerin Abdullah Kılınç (29) ile Doğan Baday (35) olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Mardin Kavga
Son Güncelleme:
Özgür Özel'in Amcası Necati Özel Son Yolculuğuna Uğurlandı Özgür Özel'in Amcası Son Yolculuğuna Uğurlandı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
AKOM ve Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi, Adım Adım Yaklaşıyor: Şemsiyeleri Hazırlayın AKOM ve Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi, Adım Adım Yaklaşıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Parti Meclisi Kararı: 1 Haziran'da Toplanacaktı Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Parti Meclisi Kararı
Yaren Leylek'in Yuvasında Tatlı Telaş: Tam 5 Yavru Büyüyor Yaren Leylek'in Yuvasında Tatlı Telaş: Tam 5 Yavru Büyüyor
CHP'den AK Parti'ye Bayram Ziyareti: 3 Bayramın Ardından Bir İlk CHP'den AK Parti'ye Bayram Ziyareti
Özgür Özel İlk Kez Açıkladı: Koltuğu Kaybettikten Sonra Devlet Bahçeli Kendisine Ne Dedi? Koltuğu Kaybettikten Sonra Devlet Bahçeli Kendisine Ne Dedi?
CHP'de 'Kurultay' Krizi: Tedbir Kararı Ne Zaman Kalkacak? Hukukçular Tarih Verdi Tedbir Kararı Ne Zaman Kalkacak?