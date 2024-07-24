Yol Kesip Boş Araziye Götürdüler, Tehditle Senet İmzalattılar!

Ankara'da yolu kesilen bir kişiye, boş araziye götürülerek zorla senet imzalattırıldı. Olaya ilişkin yakalanan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

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Yol Kesip Boş Araziye Götürdüler, Tehditle Senet İmzalattılar!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ovacık Mahallesi'nde 22 Haziran saat 09.00 sıralarında S.S., aracı ile trafikte giderken hasarlı kazaya karıştı. Karşı taraftaki araç sürücüsü A.Ş. zararının karşılanması için S.S.'den para talep etti.

ÖNCE DARBETTİLER, SONRA SENET İMZALATTILAR

Kazada kusuru olmadığını belirten S.S., bölgedeki alışveriş merkezine gitti. S.S.'yi takip eden A.Ş., yakınlarını da çağırıp alışveriş merkezine gitti. A.Ş. ve yakınları otoporkta S.S.'nin yolunu kesti. 10 kişilik grup zorla araçlarına bindirdiği S.S.'yi yakında bulunan boş arsaya götürüp önce darbetti, ardından da boş senetler imzalatarak bırakıp kaçtı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayda yaralanan S.S.'nin şikayeti üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polisler tarafından tespit edilen A.Ş., Y.A., B.Ç., E.K., Ö.B., M.M., S.E., P.Y., C.K. ve T.Y. adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda S.S.'nin imzası olan, isim ve miktar kısmı boş 2 senet, 2 ruhsatsız tabanca, 25 fişek ve 1 havalı tabanca ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., E.K., Ö.B. ve P.Y. tutuklanırken; Y.A., B.Ç., M.M., S.E., C.K. ve T.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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