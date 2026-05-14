Yol Kenarındaki 2 Asırlık Gizem: İnegöl'de Sırrı Çözülemeyen Mezar İçin Bakanlık Devrede

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan 1410 nüfuslu kırsal Çeltikçi Mahallesi merkezindeki yol kenarında bulunan sıra dışı bir mezarın sosyal medyada viral olmasıyla Türkiye'nin odağı haline geldi.

Halk arasında 'gelin mezarı' olarak anılan ancak içinde kimin yattığına dair hiçbir resmi kayıt bulunmayan yapı, mahalle halkı arasında da büyük bir tartışma başlattı.

Yaklaşık 2 asırlık olduğu tahmin edilen mezarın sırrını çözmek isteyen mahalle muhtarlığı, resmi makamları harekete geçirdi.

MAHALLELİYİ BÖLEN 3 FARKLI İDDİA

İnegöl Belediyesi yetkililerinin de varlığını doğruladığı ancak aidiyetini belirleyemediği gizemli mezar hakkında nesilden nesle aktarılan 3 güçlü rivayet bulunuyor:

Aşk Hikayesi (Gelin Mezarı): Sevdiğine kavuşamayan bir genç kızın, "O eve gelin gidemezsem kapısında öleyim" dediği, evlendiği gece hayatını kaybederek o dönemki erkeğin evinin önüne gömüldüğü öne sürülüyor.

Kurtuluş Savaşı Şehidi: En yüksek ihtimal olarak görülen bu rivayete göre; Kurtuluş Savaşı sırasında köyün sınırında şehit düşen bir askerin, düşman baskınından kaçan köy halkı tarafından alelacele buraya defnedildiği iddia ediliyor.

Evliya Zat: Köyün yaşlılarının geçmişte kandil gecelerinde mezar başında mum yakıp dualar etmesi sebebiyle, burada manevi değeri yüksek bir evliyanın yattığına inanılıyor.

'KADIN MI, ERKEK Mİ, ASKER Mİ BİLMİYORUZ'

Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Selahattin Dumanlar, mezarın resmi yollarla araştırılması ve koruma altına alınması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dilekçe ile başvuru yaptıklarını açıkladı.

Tarihi kayıtlara göre köylerinin İshak Paşa’nın vakıf köyü olarak geçtiğini belirten Dumanlar süreci şu sözlerle özetledi:

"Rivayetlere göre mezarın geçmişi 100 yıl ile 400 yıl arasında değişiyor. Ulusal basından ve şehir dışından çok sayıda misafir burayı görmeye geliyor. Biz net bir bilgiye sahip olmadığımız için gelenlere sadece bu rivayetleri anlatabiliyoruz. Burada yatanın kadın mı, erkek mi, asker mi olduğunu resmi olarak öğrenmek istiyoruz. Sonuçta burada yatan bir can var, muhtarlık olarak bakımını yapıyor ve dualarımızı eksik etmiyoruz."

Kaynak: DHA