Yol Kenarına Bırakılan Çuvaldan Silah Çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince yol kenarına bırakılmış 2 çuvalda silah parçaları bulundu. Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yol Kenarına Bırakılan Çuvaldan Silah Çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kara yolunun kenarında, çuvallar içerisinde silah parçaları bulunduğu ihbarı aldı.

Harekete geçen ekipler, 2 çuval içerisinde kurusıkı tabancalara ait olduğu değerlendirilen 164 namlu ile 52 gövde ve tetik tertibatı ele geçirdi.

Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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