Yol Kenarına Bırakılan Çuvaldan Silah Çıktı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince yol kenarına bırakılmış 2 çuvalda silah parçaları bulundu. Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kara yolunun kenarında, çuvallar içerisinde silah parçaları bulunduğu ihbarı aldı.
Harekete geçen ekipler, 2 çuval içerisinde kurusıkı tabancalara ait olduğu değerlendirilen 164 namlu ile 52 gövde ve tetik tertibatı ele geçirdi.
Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA