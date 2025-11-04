YÖK'ten Hakan Fidan'ın Diplomasına İlişkin Açıklama

Yükseköğretim Kurulu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin açıklama yaptı.

YÖK'ten Hakan Fidan'ın Diplomasına İlişkin Açıklama
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan'ın Dışişleri Hakan Fidan'ın diplomasına yönelik iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir" denildi.

Açıklamada Fidan'ın Government and Politics alanındaki lisans eğitimine 1994 yılında başladığı belirtilerek şunlar denildi:

"Sayın Hakan Fidan, Almanya'da bulunan ABD menşeili University of Maryland University College adlı yükseköğretim kurumundan 1997 yılında mezun olmuştur. Bilindiği üzere lisans öğrenim süreleri her ülkenin kendi iç mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca farklılık gösterebilmektedir. Gerekli kredileri tamamlayan ve diğer şartları sağlayan Sayın Fidan, Yükseköğretim Kuruluna denklik başvurusunda bulunmuştur. Sayın Fidan, denklik işlemleri devam ederken Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Sayın Hakan Fidan’ın kurulumuza yaptığı denklik başvurusu olumlu sonuçlanmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla Politik Bilimler alanında Lisans Diploma Denklik Belgesi düzenlenmiştir. Sayın Hakan Fidan’ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. 1996 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre denklik almadan yüksek lisans eğitimine başlanması ve devam edilmesi mümkündür. Ancak denklik işlemleri olumlu sonuçlanan adaylar, denklik belgesini lisansüstü eğitimin tamamlanmasına kadar teslim etmek ve yüksek lisans eğitimlerinde de başarılı olmak koşuluyla diploma almaya hak kazanırlar."

Kaynak: Haber Merkezi

Hakan Fidan
