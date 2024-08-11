YÖK Uyarmıştı... Bu Tuzağa Dikkat! Genç Kadın 7 Yıldır Diploma Bekliyor

Ankara'da Elif D. (36), 9 yıl önce Amerika'da online eğitim hizmeti veren üniversite ile iletişime geçip, psikoloji alanında yüksek lisans yapmak istediğini belirtti. 5 bin TL ödeyerek kaydını yaptıran ve 2 yıllık online eğitimin ardından tezini de verip, mezun olan Elif D., 7 yıldır yüksek lisans diplomasını bekliyor.

Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Struga Üniversitesi'nde Diploması ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Elif D., 9 yıl önce internette ilanına rastladığı Amerika'da online eğitim hizmeti veren üniversite ile iletişime geçip, psikoloji alanında yüksek lisans yapmak istediğini belirtti.

5 bin TL ödeyerek kaydını yaptıran Elif D., 2 yıllık online eğitimin ardından tezini de verip, mezun oldu. Ancak Elif D.'ye diploma yerine geçici mezuniyet belgesi gönderildi. Elif D., iş başvurusunda ibraz etmek için yıllar sonra tekrar diplomasını istediğinde kendisinden 400 dolar talep edilince savcılığa suç duyurusunda bulundu ve Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvurdu.

'MADDİ VE MANEVİ KAYBIM OLDU'

Elif D., 9 yıl önce internet üzerinde rastladığı bir ilan ile bu okulu bulduğunu söyleyerek, "Okulu aradım, oldukça iyi bir referans sundular bana. Ben de okula nakit olarak 5 bin TL ödedim, 9 yıl önce yüksek lisans bedeli buydu. Sonra başladım programa, eğitimimi aldım, sınavlara girdim ve bir tez süreci oldu ve tezimi de verdim.

'DİPLOMA 7 YILDIR GELMEDİ'

Bunun üzerine mezuniyeti hak ettim. Diploma yurt dışından geleceği için sürekli oyalandım. Mezun olalı 7 yıl oldu. Yurt dışından geleceği için biraz zaman alacağını söylediler. Ama bir türlü gelmedi. Belgeyi bir yere ibraz etmek üzere mezuniyet belgesine ihtiyacım olduğunu söyledim.

Onlar da bana mühürlü, kendi dekanlarının imzasıyla bir geçici mezuniyet belgesi verdiler. Daha sonrasında geçici mezuniyet belgesinin kendileri tarafından verilmediğini, bunun sahte bir belge olduğunu iddia ettiler.

'TEKRAR PARA İSTEDİLER'

Diploma için benden tekrar 400 dolar isteniyor ve şahsi bir IBAN numarası gönderdiler. 'Buraya parayı gönderin, diplomanızı size teslim edeceğiz' dediler. Açıkçası bunun gelip, gelmeyeceği de şaibeli. Benim için maddi ve manevi kayıp oldu" dedi.

YÖK, daha önce yaptığı açıklamada yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptırmayı düşünen öğrenciler için 'sahte üniversite' ve 'yanıltıcı reklam' uyarısı yapmıştı. Açıklamada, "Bazı aracı kuruluşlar, internet sayfalarında ve sosyal medyada Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye'nin saygın devlet üniversitelerinin de logolarını kullanarak yanıltıcı bilgiler vermektedir. YÖK tarafından tanınan bazı yükseköğretim kurumlarının ise 'sınavsız üniversite', 'mezuniyet sonrası şartsız denklik' gibi reklam ve duyurular yaptıkları görülmektedir. Öğrenciler, yurt dışındaki her üniversitenin YÖK tarafından tanındığı ve mezunlarına her halükarda denklik verileceği yönündeki yanıltıcı reklam ve duyurular konusunda dikkatli olmalı. Yanıltıcı içeriklere ilişkin gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için sosyal medyada yer alan bu tür yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi ve mezuniyet sonrası alınan diplomanın denklik sürecine tabi olduğu hususunun bilinmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: DHA