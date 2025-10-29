Yok Böyle Aidat! Duyanlar Ayaklandı

Elazığ'da bir sitede aidatların 27 bin liraya çıkarılması ev sahiplerini ayağa kaldırdı. Site yönetiminin 30 milyon liralık masrafı gerekçe gösterdiği karar sonrası sakinler, protesto düzenledi ve konuyu yargıya taşıdı.

Elazığ’ın Çaydaçıra Mahallesi’ndeki Yurten-9 konutlarında, yönetimin aidatları 27 bin liraya çıkarması site sakinlerini sokağa döktü. Yönetim, havuzdaki sızıntı ve otoparktaki su baskınları gerekçesiyle 30 milyon liralık epoksi ve peyzaj masrafı yapılacağını belirterek aidat artışını savundu.

'AİDAT DEĞİL CEZALANDIRMA'

Ancak ev sahipleri bu karara sert tepki gösterdi. Site önünde toplanan onlarca kişi, müteahhitin inşaat eksiklerini gidermediğini, yönetimin ise şeffaflıktan uzak hareket ettiğini ileri sürdü. Bazı sakinler, “Aidat değil, resmen cezalandırma bu” diyerek icra tehdidi aldıklarını söyledi. Site sakini Melih Yazıcı, müteahhitin garanti süresi dolmadan sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek şunları söyledi:

MÜTEAHHİT ORTADA YOK

"Asansörler sürekli bozuluyor, yağmurda alt katlar suyla doluyor, müteahhit ortada yok. Yönetim ise bu sorunları çözmek yerine bizden astronomik ücretler talep ediyor." Bir diğer sakin Semiha Ağırtaş Salgar da yüksek aidatların emeklileri zora soktuğunu ifade etti: "Benim iki evim var, biri kirada. Ama bu aidatlarla geçinmem imkânsız. Üstelik bizim onayımız olmadan karar alıyorlar."

Yok Böyle Aidat! Duyanlar Ayaklandı - Resim : 1

İLGİLİ KURUMLARA ÇAĞRI

Site sakinleri, yönetimin defterleri göstermediğini, kararları dört kişinin imzasıyla aldığını ve kanunlara aykırı hareket ettiğini savundu. Kat maliklerinin üçte birinden fazlası noter aracılığıyla olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı ancak yönetim bu çağrıya yanıt vermedi. Vatandaşlar son çare olarak Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kayyım atanması talebinde bulundu. Ev sahipleri, "Bu hukuk tanımazlığa son verilsin" diyerek Elazığ Valiliği ve belediyeden yardım istedi.

