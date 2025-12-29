Yoğun Kar Yağışının Sürdüğü Siirt'te Yolcu Midibüsü Devrildi: Yaralılar Var

Siirt'te, seyir halinde olan bir yolcu minibüsü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Yoğun Kar Yağışının Sürdüğü Siirt'te Yolcu Midibüsü Devrildi: Yaralılar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Korkutan kaza, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı İkizler köyü mevkisinde meydana geldi. Bir yolcu minibüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbarla bölgeye UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kar Yağışı Siirt
Son Güncelleme:
Ayşe Tokyaz Cinayeti Davasında İlk Perde: 9 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında Ayşe Tokyaz Cinayeti Davasında İlk Perde
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova Şehitleri İçin Taziye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova Şehitleri İçin Taziye
ÇOK OKUNANLAR
Yalova'daki IŞİD Operasyonunda 3 Polisimiz Şehit Oldu: 5 Savcı Görevlendirildi, Gözaltılar Var Yalova'daki IŞİD Operasyonunda 3 Polisimiz Şehit Oldu
Kiracıların Yeni Trendi Belli Oldu: Hepsi Çözümü Bu Yöntemde Buldu! Nedeni Duyan Şaşırmıyor Kiracıların Yeni Trendi Belli Oldu: Hepsi Çözümü Bu Yöntemde Buldu! Nedeni Duyan Şaşırmıyor
Altında Sert Fren! Rekorun Ardından Fiyatlar Geri Çekildi Altında Sert Fren! Rekorun Ardından Fiyatlar Geri Çekildi
Erden Timur ve Diğer Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi! Timur'un İfadesi Ortaya Çıktı Erden Timur ve Diğer Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi! Timur'un İfadesi Ortaya Çıktı
145 Yıllık Para Birimi Tarihe Karışıyor! ‘Panikle Satmayın’ 145 Yıllık Para Birimi Tarihe Karışıyor! ‘Panikle Satmayın’