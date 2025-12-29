Yoğun Kar Yağışının Sürdüğü Siirt'te Yolcu Midibüsü Devrildi: Yaralılar Var
Siirt'te, seyir halinde olan bir yolcu minibüsü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Korkutan kaza, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı İkizler köyü mevkisinde meydana geldi. Bir yolcu minibüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbarla bölgeye UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
6 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
